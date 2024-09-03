KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2024 15:19
KPSS Puanı ve YDS

Arkadaşlar KPSS lisans P3 puanım 87.5 ve YDS'den 70 puanım var bölüm Eem atanma durumum nedir sizce ve YDS nasıl kullanabilirim

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