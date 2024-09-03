KPSS Puanı ve YDS

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Hayatımın hatasını yaptım nasıl bi yol izlemeliyim?2024/2 ataması işe baslamaKpss 2024-İnşaat müh. Puan/SıralamaJeoloji mühendisleri platformuTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Hastalık ve atamaP3 76,3 ile düz memur olarak atanır mıyım?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2022 vs 2024 kpss siralama karşılaştırmaTüketici Hakem Heyeti Raportörü
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek