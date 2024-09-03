Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 16:25
Kadrolu müdür yardımcısına tayin hakkı

Merhaba hocalarim diyelim kadrolu müdür yardımcısı oldum. İlçeden merkeze geldim. İl içi hakkım varken yani. Öğretmen gibi il içi hakkım devam eder mi hemen il içi isteyebilir miyim. Yoksa artik 4 sene beklemem mi gerekiyor. Bilen biri cevap yazsın lütfen merak ediyorum


Mr.worldwide
Şube Müdürü
03 Eylül 2024 16:30

İl içi tayin istersin ama öğretmen olarak geçersin hocam istifa ederek geçmiş olursun. Diğer türlü 4 sene sonra tekrar müdür yardımcılığından il içi yapabilirsin.


math3860
Memur
03 Eylül 2024 16:42

Yani ogretmenlik il içi hakkım yanmamış oluyor değil mi hocam.


matagecen
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 16:48

Iliçi isteyebilirsin hocam öğretmenliğe dönersin yanmaz

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