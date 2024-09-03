Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 16:57
Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?

Bizde tam bir fiyasko. Süslü ve iddialı cümleler, güzel reklamlar ama icraat tıs. Herşey kağıt üzerinde.

Anlatanin kendi anlamamış veya ona da anlatilamamis. Ustelik anlatacaklarina inanmıyor, katılmıyor ve eleştiriyor. Ama anlatmakla görevli, buna rağmen anlatıyor.

Birkaç saat boyunca aynı şeyleri defalarca tekrar ediyor, tekrar tekrar. Biz aptal mıyız veya sen konuya mi hakim değilsin.

Aldığı eğitimi eleştirdi, bazı sorulara cevap veremediklerini ifade etti.

Dinlemeye, anlamaya geliyoruz.

Vakit ayırıyoruz, emek veriyoruz ama boş, değmiyor.

Göstermelik işler.

Kocamanlar geliyor. Bir rüzgar gibi, bol reklam, resim üstüne resim. Keşke oturup bir saat dinleseler, izleseler diye bekledim. Ama işleri var, meşguller, zamanları yok. Olsun bizim zamanımız çok.

Vallahi yazık.

Olmaz arkadaş, olmuyor; olmayacağının resmi.

İnsan eleştirdiği şeyi, inanmadığını nasıl anlatır ki başkalarına. Eziyet, kendine eziyet. Kalite (!) burda başlıyor.

15 te bitmesi planlanan iş 12 de bitiriliyorsa diyecek bir şey yok demektir.

Güme giden bir gün. Oysa o vakit ne kadar kıymetli.

Keşke yasanmasaydi.

Anlaşıldı ki kervan yolda dizilecek. Yine biz kendi anladığımızi kendi tarzimizla oluşturacağız.


matagecen
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 16:58

Hocam öyle deme..


matagecen
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 17:01

Hocam öyle deme kazanımın adı öğrenme çıktısı olmuş. Eğitim öğretim açısından devrim adeta. Bir de ölçme değerlendirme süreç odaklı olacakmış. Belki 37 kere bunu söyledi eğitmen. 3 aya finlandiyaya nal toplatırız.


mzonen
Aday Memur
03 Eylül 2024 17:01
Gayet iyi. Daha kısa tutulabilir. Güzel olmuş ama zaman ve sabır gerekli

feridun74
Şef
03 Eylül 2024 17:03

zaten kısa tuttu... 15 de bitecekti, 12 de bitirdi

mzonen, 1 saat önce
Gayet iyi. Daha kısa tutulabilir. Güzel olmuş ama zaman ve sabır gerekli

mzonen
Aday Memur
03 Eylül 2024 17:03
Bizimki 14:30da bitti. Şahsa bağlı
feridun74, 1 saat önce

zaten kısa tuttu... 15 de bitecekti, 12 de bitirdi


yesman2
Aday Memur
03 Eylül 2024 17:06

eğitim başladıktan 3 saat sonra sms geldi kursiyer olarak atandınız diye yarına inş


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
03 Eylül 2024 17:33

kötü başladı, hem uyum hem seminer olunca öğretmenlerin nefretini kazandı seminer, ikisinden biri olmamalıydı, şunu bile ayarlayamıyorlar


feridun74
Şef
03 Eylül 2024 18:14

Bir işi inanmışlara, kabul edenlere vermek, yaptırmak, anlattırmak lazım. ve öncelikle bu eğitimi alacak olanlar da bence istekli, gönüllü, kabul eden kişiler olmalı. iki tarafta konuya ilişkin net birşeyler yapıp başarı gösteriyorlarsa bunu yaymak gerekir. pilot bölge gibi. ama böyle olmadı. anlatanın içine sinmemiş, anlatanda konu yerleşmemiş, o inanmamış ama anlatmak, öğretmekle görevli... ve bunu belirtiyor. tabi bu, kişisel bir durum olabilir, herkes böyle değildir herhalde. bizim şanssızlığımı herhalde.... gerçekten anlamak, öğrenmek isteyenler için kötü bir başlangıç oldu bu. eğitimciler daha özenle seçilebilir veya daha özenli bir dil kullanabilir. 9-15 arası deyip de 12 de kesmesi de ayrı bir problem. sürekli aynı şeyleri tekrar etmesi ayrı problem. sonu hayır olsun inşallah. kaldı 2 gün. olmazsa biz anladığımız üzere kendimizden birşeyler katarak kendimizi geliştireceğiz.


erdem.k88
Genel Müdür
03 Eylül 2024 18:15
bizimki 1 günde bitirilecek konuyu 3 güne yaymislar ne yapacağız bilmiyorum dedi. bol ve uzun aralar verip 12 de bitirdik .

feridun74
Şef
03 Eylül 2024 18:16

bizde de aynı... mesaj gelmediği halde sözle bildirim yaparak eğitime gelenler var.

yesman2, 1 saat önce

eğitim başladıktan 3 saat sonra sms geldi kursiyer olarak atandınız diye yarına inş

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