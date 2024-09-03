Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?

Bizde tam bir fiyasko. Süslü ve iddialı cümleler, güzel reklamlar ama icraat tıs. Herşey kağıt üzerinde.

Anlatanin kendi anlamamış veya ona da anlatilamamis. Ustelik anlatacaklarina inanmıyor, katılmıyor ve eleştiriyor. Ama anlatmakla görevli, buna rağmen anlatıyor.

Birkaç saat boyunca aynı şeyleri defalarca tekrar ediyor, tekrar tekrar. Biz aptal mıyız veya sen konuya mi hakim değilsin.

Aldığı eğitimi eleştirdi, bazı sorulara cevap veremediklerini ifade etti.

Dinlemeye, anlamaya geliyoruz.

Vakit ayırıyoruz, emek veriyoruz ama boş, değmiyor.

Göstermelik işler.

Kocamanlar geliyor. Bir rüzgar gibi, bol reklam, resim üstüne resim. Keşke oturup bir saat dinleseler, izleseler diye bekledim. Ama işleri var, meşguller, zamanları yok. Olsun bizim zamanımız çok.

Vallahi yazık.

Olmaz arkadaş, olmuyor; olmayacağının resmi.

İnsan eleştirdiği şeyi, inanmadığını nasıl anlatır ki başkalarına. Eziyet, kendine eziyet. Kalite (!) burda başlıyor.

15 te bitmesi planlanan iş 12 de bitiriliyorsa diyecek bir şey yok demektir.

Güme giden bir gün. Oysa o vakit ne kadar kıymetli.

Keşke yasanmasaydi.

Anlaşıldı ki kervan yolda dizilecek. Yine biz kendi anladığımızi kendi tarzimizla oluşturacağız.