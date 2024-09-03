Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 16:57
Belediye bünyesinde özel güvenlik görevlisi

Belediye de özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak için işkurda ilan çıkarsa onları mı takip etmek gerekiyor yoksa belediye ye gidip şahsen başvuru yapabiliyor muyuz lütfen cevaplar mısınız birde maaşları ne kadar belediye bünyesinde olanların

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