KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 17:04
İşkur 125 Kişilik Büro Personeli Alımı hakkında(yedek)

Merhaba, İŞKUR 125 kişilik büro personeli alımını asil ya da yedek olarak kazanan var mı aranızda? Ben yedek olarak kazandım, evrakları teslim ettim. Güvenlik soruşturması kaç gün sürüyor tahmini bilgisi olan var mı acaba?

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