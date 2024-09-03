KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2024 17:08
Kpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyim

lisans 89.4 puan aldım. Kendi bölümümde maalesef atanma ihtimalim yok gibi bir şey. Aralık merkezi atamada 4001 için şansım olur mu? Nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim


mAs777
Aday Memur
03 Eylül 2024 17:24

en kotu 3. veya 4. merkezi atamada atanirsiniz bence


Diotima01
03 Eylül 2024 17:40

Ben aslında 2026 kpss de tekrar kendi bölümüm için şansımı denemek istiyorum o zamana kadar sözleşmeli bir yere giderim en kötü diye düşündüm çok fazla hakim de değilim merkezi atamayı beklemek mi mantıklı sözleşmeli güzel bir yere erkenden başlamak mı?

mAs777, 1 saat önce

en kotu 3. veya 4. merkezi atamada atanirsiniz bence


Kerem06061
Şef
03 Eylül 2024 17:44

Kardeş en son 4001 merkezi alımda 1 kişi aldı. Bu alım kısıtlanacak söyleminden sonra gerçekleşti.Ekstra olarak Mart ayına kadar kamuda birçok 4001 kadrosu açıldı ancak bundan rahatsız olan iibf ci bazı çevreler gerek gazete,haber kuruluşları gerekse bazı siyasiler sayesinde 4001 nitelik kodunun alımına darbe vurdu.Son 1 kişilik alım da sonun başlangıcı idi.Maalesef üzülerek söylüyorum 4001 de 92 civarı belki de daha yüksek kapatacak.Açıktan alımda dahi yüksek puanlar göreceksin bu sene.misal X şehirde X üniversitesine 93 ile başvurular görürsen şaşırma.Umut kırmak gibi olmasın ama özel sektörde işe girmeye bak.Vakit kaybetme


Kerem06061
Şef
03 Eylül 2024 17:46

Burda ekstra belirteyim siyasetciler ve gazetecilerin 4001 e karşı iibf ci alımını dile getirmesinin açılan kadrolara etkidigini düşünüyorum. Bu şahsi fikrim

Kerem06061, 43 dk. önce

Kardeş en son 4001 merkezi alımda 1 kişi aldı. Bu alım kısıtlanacak söyleminden sonra gerçekleşti.Ekstra olarak Mart ayına kadar kamuda birçok 4001 kadrosu açıldı ancak bundan rahatsız olan iibf ci bazı çevreler gerek gazete,haber kuruluşları gerekse bazı siyasiler sayesinde 4001 nitelik kodunun alımına darbe vurdu.Son 1 kişilik alım da sonun başlangıcı idi.Maalesef üzülerek söylüyorum 4001 de 92 civarı belki de daha yüksek kapatacak.Açıktan alımda dahi yüksek puanlar göreceksin bu sene.misal X şehirde X üniversitesine 93 ile başvurular görürsen şaşırma.Umut kırmak gibi olmasın ama özel sektörde işe girmeye bak.Vakit kaybetme


Diotima01
03 Eylül 2024 18:16

Sizin kadar hakim olmayabilirim bu duruma fakat ilk alımlar dediginiz gibi 93 civarı olur tabiki ama ben 89 küsur puan ile 3900 civarı bir sıralamadayım bu ilk 4 bin kişinin içinde mühendis diyetisyen ftr odyolog gibi bölümler var bunlardan kendi bölümlerinden atananlar olacak tamam çok büyük bir sayı olmasa da olacak geriye kalan kişilerden sözleşmeli bile atanamamak biraz kötümser bir bakış açısı ben size 80 puan demiyorum 89 puan diyorum ha tabiki ülkemizde ne olur belli olmaz ama umarım haksız çıkarsınız

Kerem06061, 43 dk. önce

Kardeş en son 4001 merkezi alımda 1 kişi aldı. Bu alım kısıtlanacak söyleminden sonra gerçekleşti.Ekstra olarak Mart ayına kadar kamuda birçok 4001 kadrosu açıldı ancak bundan rahatsız olan iibf ci bazı çevreler gerek gazete,haber kuruluşları gerekse bazı siyasiler sayesinde 4001 nitelik kodunun alımına darbe vurdu.Son 1 kişilik alım da sonun başlangıcı idi.Maalesef üzülerek söylüyorum 4001 de 92 civarı belki de daha yüksek kapatacak.Açıktan alımda dahi yüksek puanlar göreceksin bu sene.misal X şehirde X üniversitesine 93 ile başvurular görürsen şaşırma.Umut kırmak gibi olmasın ama özel sektörde işe girmeye bak.Vakit kaybetme

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