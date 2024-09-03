Kpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyim

Sizin kadar hakim olmayabilirim bu duruma fakat ilk alımlar dediginiz gibi 93 civarı olur tabiki ama ben 89 küsur puan ile 3900 civarı bir sıralamadayım bu ilk 4 bin kişinin içinde mühendis diyetisyen ftr odyolog gibi bölümler var bunlardan kendi bölümlerinden atananlar olacak tamam çok büyük bir sayı olmasa da olacak geriye kalan kişilerden sözleşmeli bile atanamamak biraz kötümser bir bakış açısı ben size 80 puan demiyorum 89 puan diyorum ha tabiki ülkemizde ne olur belli olmaz ama umarım haksız çıkarsınız

Sizin kadar hakim olmayabilirim bu duruma fakat ilk alımlar dediginiz gibi 93 civarı olur tabiki ama ben 89 küsur puan ile 3900 civarı bir sıralamadayım bu ilk 4 bin kişinin içinde mühendis diyetisyen ftr odyolog gibi bölümler var bunlardan kendi bölümlerinden atananlar olacak tamam çok büyük bir sayı olmasa da olacak geriye kalan kişilerden sözleşmeli bile atanamamak biraz kötümser bir bakış açısı ben size 80 puan demiyorum 89 puan diyorum ha tabiki ülkemizde ne olur belli olmaz ama umarım haksız çıkarsınız