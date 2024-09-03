karşılıklı iyi niyet

bugün maarif toplantısında yaklaşık 75 öğretmen bodrum katın havasız ve sıcak konferans salonunda baygınlık geçirdik. problem bu değil. problem şu ki sunucu iki öğretmene saygısızca davranılması, geç geldiklerinin ve geç başladıklarının söylenmesi , salona hakim olamadıklarının ve salonda çok fazla fısıldaşmanın olduğunun söylenmesi oldu. halbu ki onlar da eleştiren gibi öğretmen ve herhangi bir art niyetleri olmadan gelip faydalı olmaya çalıştılar. ortamdaki stres ve sıkıntı onların eleştirilmesine sebep oldu. birbirimize bu kadar tahammül edemiyosak birleşmeyi tek ses olmayı falan aklımızın ucundan bile geçirmeyelim. ezilmeye ve horlanmaya mahkumuz bu şekilde

bugün maarif toplantısında yaklaşık 75 öğretmen bodrum katın havasız ve sıcak konferans salonunda baygınlık geçirdik. problem bu değil. problem şu ki sunucu iki öğretmene saygısızca davranılması, geç geldiklerinin ve geç başladıklarının söylenmesi , salona hakim olamadıklarının ve salonda çok fazla fısıldaşmanın olduğunun söylenmesi oldu. halbu ki onlar da eleştiren gibi öğretmen ve herhangi bir art niyetleri olmadan gelip faydalı olmaya çalıştılar. ortamdaki stres ve sıkıntı onların eleştirilmesine sebep oldu. birbirimize bu kadar tahammül edemiyosak birleşmeyi tek ses olmayı falan aklımızın ucundan bile geçirmeyelim. ezilmeye ve horlanmaya mahkumuz bu şekilde