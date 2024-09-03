Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 17:20
Zor kullanma nedeniyle adli yargılama

Merhaba devrelerim çevikten karakola yeni geçtim tecrübeli kimsede yok malesef.

Bıçaklı kavga olayına gittik şahıs elindeki bıçağıyla çevreye rahatsızlık veriyor şahsın Bir tanesiyle kavga ediyor Biz de olay yerine gidiyoruz şahsı ters kelepçe yapıyoruz şahsın alnı yaralanıyor 2 santim büyüklüğünde bir kesik oluşuyor şahsın alnındaki kesik Diğer şahısla Kavga ederken mi oldu ters kelepçelerken mi oldu şahıs aracın içinde kafasını vurdu ayaklarıyla beraber orada mı oldu bilmiyoruz şahsa ters kelepçe vs takarken vurmadıpımıza darp etmediğimize karşı kameralar var. Ama şahsın kafasını vurduğu kısmı tutanağı belirtmemiş arkadaşlar kafasını vurduğunu şahıstan aynı zamanda mukavemet alıyoruz bıçaklı kavga ettiği şahıs ayrı bir cerrahim bize mukavemet ayrı bir cerrahim bizim mahkeme günü belli oldu. Bizim mahkemede her ne kadar tutanak da belirtmesek de ifademizde kafasını vurduğunu belirttij ama diğer şahsın mahkemesinde Hakim Bey bizim ifadeyi göremeyeceği gibi kafasını vurduğunu tutanağı da yazmadık Herhangi bir sıkıntı olur mu Eğer olursa dönüşü nasıl olur


hknpntr
Aday Memur
03 Eylül 2024 20:51
Konuya devriye ekipler gitmesi lazım bizde hep öyleydi

Kurtarıcılar
Memur
03 Eylül 2024 21:19
Maalesef teşkilatın üvey evladı karakol...
hknpntr, Dün
Konuya devriye ekipler gitmesi lazım bizde hep öyleydi

veba1982
Genel Müdür
04 Eylül 2024 00:20
Şahsın bununla ilgili karakoldaki beyanı ne ve şikayeti varmi ?

Joplu Çoban
Şef
04 Eylül 2024 00:26
tutanakta belirtmemeniz eksiklik, dr raporunda yazılmadıysa oda sıkıntı ortada belirtmediğin ama karşı tarafın iddia ettiği şey kabul görür.

Kırmızı Hap
Aday Memur
04 Eylül 2024 07:57

Bu kadar korkak olmayın. Amir müdür olmayacaksın. Şu an yönetim mafya gruplarının elinde olduğu için polisi sindirmek adına disiplin cezası verip duruyorlar. Siz işinize bakın. Ceza almaktan korkmayın. Verilen disiplin cezalarının bir geçerliliği yok. Bir kişi soruşturma açıyor, bir kişi karar veriyor. Kafaya göre kurulan mahkemede kafaya göre verilen ceza bir anlam ifade etmez. Eğer sana bu konuda ceza verirlerse bir daha hiç bir olaya müdahale etmezsin. Babanın işini yapmıyorsun. Devlet ne kadar çalışmanı istiyorsa o kadar çalış. Devlet sana ceza veriyorsa bu devlete çalışma.

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