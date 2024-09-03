Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 18:01
Kurumlar arası geçişte süre şartı var mı?

kurumlar arası geçiş için kadroda çalışma süresi şartı var mıdır lütfen bilginiz varsa yardım. 2018 de işe girdim 2023 kadroya geçtim 3 ay kadrolu çalışma sonrası ücretsiz izne ayrıldım. şuan kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum


Başkkatip1907
Aday Memur
03 Eylül 2024 22:56

Kardeşim torpile bakar. Ben 1 aylık personelin kurum değiştirdiğine defaatle şahit oldum.

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