Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 18:01
yardım lütfen
kurumlar arası geçiş için kadroda çalışma süresi şartı var mıdır lütfen bilginiz varsa yardım. 2018 de işe girdim 2023 kadroya geçtim 3 ay kadrolu çalışma sonrası ücretsiz izne ayrıldım. şuan kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum

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