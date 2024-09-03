Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 18:02
Derece Kademe Lisans Mezunu
şuan 8/2 derece kademem var . Lisans bitirdim . derece kademe veya maaşta artma olur mu ?Kanun değişti diyenler var

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