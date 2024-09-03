Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 18:25
Kişi dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğü

Daha önce olduğumuz bir ameliyat sonrasi(femur kırığı ameliyati) iyileşme meydana gelmezse aynı ameliyati tekrar olmak istemezsem mesleki açıdan bir sıkıntı yasar miyim arkadaşlar? Beni zorla ameliyat ettirirler mi ? Çok zor ve sancılı bir süreçti ve tekrar o acıları çekmek istemiyorum.

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