Egm 2.şarktan muaf olmam için heyet raporu istedi

Öncelikle çok geçmiş olsun sayın meslek büyüğü abim. Şimdi 3 ıslak imzalı dedikleri olay tamamen HEYET raporu olayıdır yani egm sana demişti heyet raporu al orada doktorlar senin hakkında olumlu raporu verirlerse bizde seni ikinci şarktan muaf tutar göndermeyiz. Şimdi sen sırasıyla önce tam teşekküllü bir hastaneye gidip danışma kısmına heyet raporu almak istediğini söyleyeceksin. Onlarda sana yönlendirmeyi yapacak. 3 doktor demeleri heyet raloru olabilmesi için. Muhtemelen salı yada perşembe günleri heyet raporu için gidilebiliyor (benim aldığım yer böyleydi) zaten heyet raporu alacaklar için diye dediğim günlerde gireceğin doktor odasının giriş kapısında yazar heyet için gelenler diye. Farazi yazıyorum senin bölümün ile ilgili 3 doktor muhtemelen dahiliye nöroloji ve bir bölüm daha olur. Sırasıyla bu yerlere girip sakince güzel bir üslup ile derdini anlatıyorsun. Onlarda bir muayene yapıp rapor kısmına yazıyorlar. Esasen egm de senin bütün bu bilgilerin var ancak heyet için hep son 1 yada 2 yılda alınmış raporları göz önünde bulunduruyorlar. Sırasıyla doktorlardan imzanı alıp ilgili kısma teslim ettikten sonra yaklaşık 3 4 işgünü rapor sonucu çıkıyor. Ben ilgili kısım ile görüşüp derdimi anlattım sağolsun bir bayan çalışan abla çok ilgilendi 3 işgünü içinde çıktı. Çünkü senin aldığın raporları toplanan heyet karara bağlayıp o şekli ile çıkıyor heyet raporu. Sen sonra pdf şeklinde e devletten indirip ebys üzerinden egm personel başkanlığına gönderip birde dilekçe yazıyorsun ama senden sadece heyet raporu istedikleri için ikinci bir dilekçe yazmana gerek kalmayabilir. Heyet raporu alımlarında en önemli şey doktora kendini güzel ve iyi bir şekilde anlatman olacak altını çızerekten tekrar ediyorum derdini güzelce anlaşılır şekilde anlatacaksın. Doktor oraya muhtemelen şahıs bu hastalığı geçirmiş işte tekrar nüks etme durumu olabilir vs vs gibi şeyler yazması senin lehine olur. Tekrardan geçmiş olsun yazdıklarımdan anlaşılmayan bişey varsa alıntı yapıp sorarsan elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun

Öncelikle çok geçmiş olsun sayın meslek büyüğü abim. Şimdi 3 ıslak imzalı dedikleri olay tamamen HEYET raporu olayıdır yani egm sana demişti heyet raporu al orada doktorlar senin hakkında olumlu raporu verirlerse bizde seni ikinci şarktan muaf tutar göndermeyiz. Şimdi sen sırasıyla önce tam teşekküllü bir hastaneye gidip danışma kısmına heyet raporu almak istediğini söyleyeceksin. Onlarda sana yönlendirmeyi yapacak. 3 doktor demeleri heyet raloru olabilmesi için. Muhtemelen salı yada perşembe günleri heyet raporu için gidilebiliyor (benim aldığım yer böyleydi) zaten heyet raporu alacaklar için diye dediğim günlerde gireceğin doktor odasının giriş kapısında yazar heyet için gelenler diye. Farazi yazıyorum senin bölümün ile ilgili 3 doktor muhtemelen dahiliye nöroloji ve bir bölüm daha olur. Sırasıyla bu yerlere girip sakince güzel bir üslup ile derdini anlatıyorsun. Onlarda bir muayene yapıp rapor kısmına yazıyorlar. Esasen egm de senin bütün bu bilgilerin var ancak heyet için hep son 1 yada 2 yılda alınmış raporları göz önünde bulunduruyorlar. Sırasıyla doktorlardan imzanı alıp ilgili kısma teslim ettikten sonra yaklaşık 3 4 işgünü rapor sonucu çıkıyor. Ben ilgili kısım ile görüşüp derdimi anlattım sağolsun bir bayan çalışan abla çok ilgilendi 3 işgünü içinde çıktı. Çünkü senin aldığın raporları toplanan heyet karara bağlayıp o şekli ile çıkıyor heyet raporu. Sen sonra pdf şeklinde e devletten indirip ebys üzerinden egm personel başkanlığına gönderip birde dilekçe yazıyorsun ama senden sadece heyet raporu istedikleri için ikinci bir dilekçe yazmana gerek kalmayabilir. Heyet raporu alımlarında en önemli şey doktora kendini güzel ve iyi bir şekilde anlatman olacak altını çızerekten tekrar ediyorum derdini güzelce anlaşılır şekilde anlatacaksın. Doktor oraya muhtemelen şahıs bu hastalığı geçirmiş işte tekrar nüks etme durumu olabilir vs vs gibi şeyler yazması senin lehine olur. Tekrardan geçmiş olsun yazdıklarımdan anlaşılmayan bişey varsa alıntı yapıp sorarsan elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun