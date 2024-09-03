Egm 2.şarktan muaf olmam için heyet raporu istedi

23 yıldır şeker hastasıyım. Buna bağlı çeşitli sağlık nedenleri ile birlikte beyin damar daralması sonucuda yaklaşık 4 yıl önce kısmı felç geçirdim ancak %95 fiziksel olarak düzeldim. Ve bunlara bağlı olarak inüsilin çeşitli kan sulandırılcıarını kalp haplarını çarpinti hapları hegün toplamda 10 adete yakın kullanıyorum. sıcaklar zaten düşmanım.
EGM lüğüne 76 doğumlu oldugumdan ve bu rahatsızklardan dolayı 2, şark muhafiyeti için dilekçe verdim ben dilekçede epikriz raporları gönderdim. 2 güne gelen cevapta ise 3 HEKİM İMZALI SAĞLIK KURULU RAPORUMU EBYS yoluyla GÖNDRİN DENMİŞ.
Gittik devlet hastanesine derdimizi anlattık ama bi türlü tam olarak anlatamadık heralde .ki sağlık kurula girceksiniz dediler. sizin dediğiniz gibi 3 hekimli rapor vs işi yok dediler. ve Girdik maceraya ve yeni işe girecekler yeni memur yeni güvenlik işte her neyse olacak gibi sağlık kurulu raporunda doktor doktor benim rahatsızlığımla ilgili doktarlarda dahil gezdik...
Benim derdim başkaydı ama ...
Şimdi bu girdiğim kurulda ne sonucuna ulaşacaklar. ben diyabete baağlı ilaçlar damarların bitmesi en ufak sıcakta perişanlığın derdindeyken bu kuruldan ne sonucu çıkarki bana... yüzdelik mi ?
bu 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu nedir. bilen varmı ?
Bilenler beni bilgilendirirse sevinirim....
23 yıldır şeker hastasıyım. Buna bağlı çeşitli sağlık nedenleri ile birlikte beyin damar daralması sonucuda yaklaşık 4 yıl önce kısmı felç geçirdim ancak %95 fiziksel olarak düzeldim. Ve bunlara bağlı olarak inüsilin çeşitli kan sulandırılcıarını kalp haplarını çarpinti hapları hegün toplamda 10 adete yakın kullanıyorum. sıcaklar zaten düşmanım.
EGM lüğüne 76 doğumlu oldugumdan ve bu rahatsızklardan dolayı 2, şark muhafiyeti için dilekçe verdim ben dilekçede epikriz raporları gönderdim. 2 güne gelen cevapta ise 3 HEKİM İMZALI SAĞLIK KURULU RAPORUMU EBYS yoluyla GÖNDRİN DENMİŞ.
Gittik devlet hastanesine derdimizi anlattık ama bi türlü tam olarak anlatamadık heralde .ki sağlık kurula girceksiniz dediler. sizin dediğiniz gibi 3 hekimli rapor vs işi yok dediler. ve Girdik maceraya ve yeni işe girecekler yeni memur yeni güvenlik işte her neyse olacak gibi sağlık kurulu raporunda doktor doktor benim rahatsızlığımla ilgili doktarlarda dahil gezdik...
Benim derdim başkaydı ama ...
Şimdi bu girdiğim kurulda ne sonucuna ulaşacaklar. ben diyabete baağlı ilaçlar damarların bitmesi en ufak sıcakta perişanlığın derdindeyken bu kuruldan ne sonucu çıkarki bana... yüzdelik mi ?
bu 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu nedir. bilen varmı ?
Bilenler beni bilgilendirirse sevinirim....