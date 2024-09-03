Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 18:46
Egm 2.şarktan muaf olmam için heyet raporu istedi

23 yıldır şeker hastasıyım. Buna bağlı çeşitli sağlık nedenleri ile birlikte beyin damar daralması sonucuda yaklaşık 4 yıl önce kısmı felç geçirdim ancak %95 fiziksel olarak düzeldim. Ve bunlara bağlı olarak inüsilin çeşitli kan sulandırılcıarını kalp haplarını çarpinti hapları hegün toplamda 10 adete yakın kullanıyorum. sıcaklar zaten düşmanım.

EGM lüğüne 76 doğumlu oldugumdan ve bu rahatsızklardan dolayı 2, şark muhafiyeti için dilekçe verdim ben dilekçede epikriz raporları gönderdim. 2 güne gelen cevapta ise 3 HEKİM İMZALI SAĞLIK KURULU RAPORUMU EBYS yoluyla GÖNDRİN DENMİŞ.

Gittik devlet hastanesine derdimizi anlattık ama bi türlü tam olarak anlatamadık heralde .ki sağlık kurula girceksiniz dediler. sizin dediğiniz gibi 3 hekimli rapor vs işi yok dediler. ve Girdik maceraya ve yeni işe girecekler yeni memur yeni güvenlik işte her neyse olacak gibi sağlık kurulu raporunda doktor doktor benim rahatsızlığımla ilgili doktarlarda dahil gezdik...

Benim derdim başkaydı ama ...

Şimdi bu girdiğim kurulda ne sonucuna ulaşacaklar. ben diyabete baağlı ilaçlar damarların bitmesi en ufak sıcakta perişanlığın derdindeyken bu kuruldan ne sonucu çıkarki bana... yüzdelik mi ?

bu 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu nedir. bilen varmı ?

Bilenler beni bilgilendirirse sevinirim....


Proletariat
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 19:02
Öncelikle çok geçmiş olsun sayın meslek büyüğü abim. Şimdi 3 ıslak imzalı dedikleri olay tamamen HEYET raporu olayıdır yani egm sana demişti heyet raporu al orada doktorlar senin hakkında olumlu raporu verirlerse bizde seni ikinci şarktan muaf tutar göndermeyiz. Şimdi sen sırasıyla önce tam teşekküllü bir hastaneye gidip danışma kısmına heyet raporu almak istediğini söyleyeceksin. Onlarda sana yönlendirmeyi yapacak. 3 doktor demeleri heyet raloru olabilmesi için. Muhtemelen salı yada perşembe günleri heyet raporu için gidilebiliyor (benim aldığım yer böyleydi) zaten heyet raporu alacaklar için diye dediğim günlerde gireceğin doktor odasının giriş kapısında yazar heyet için gelenler diye. Farazi yazıyorum senin bölümün ile ilgili 3 doktor muhtemelen dahiliye nöroloji ve bir bölüm daha olur. Sırasıyla bu yerlere girip sakince güzel bir üslup ile derdini anlatıyorsun. Onlarda bir muayene yapıp rapor kısmına yazıyorlar. Esasen egm de senin bütün bu bilgilerin var ancak heyet için hep son 1 yada 2 yılda alınmış raporları göz önünde bulunduruyorlar. Sırasıyla doktorlardan imzanı alıp ilgili kısma teslim ettikten sonra yaklaşık 3 4 işgünü rapor sonucu çıkıyor. Ben ilgili kısım ile görüşüp derdimi anlattım sağolsun bir bayan çalışan abla çok ilgilendi 3 işgünü içinde çıktı. Çünkü senin aldığın raporları toplanan heyet karara bağlayıp o şekli ile çıkıyor heyet raporu. Sen sonra pdf şeklinde e devletten indirip ebys üzerinden egm personel başkanlığına gönderip birde dilekçe yazıyorsun ama senden sadece heyet raporu istedikleri için ikinci bir dilekçe yazmana gerek kalmayabilir. Heyet raporu alımlarında en önemli şey doktora kendini güzel ve iyi bir şekilde anlatman olacak altını çızerekten tekrar ediyorum derdini güzelce anlaşılır şekilde anlatacaksın. Doktor oraya muhtemelen şahıs bu hastalığı geçirmiş işte tekrar nüks etme durumu olabilir vs vs gibi şeyler yazması senin lehine olur. Tekrardan geçmiş olsun yazdıklarımdan anlaşılmayan bişey varsa alıntı yapıp sorarsan elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun

PolisMemurDegildir
Aday Memur
03 Eylül 2024 19:12

doktorlara girdim bugün derdimi dinleyen oldu dinleyip geçiştiren oldu.. özellikle dahiliye iyi dinledi... ooo o sen cok ilaç kullanıyosun durumunda iyi gözükmüyo kardiyolojiyede gir dedi. kullandıgın ilaçlarda gözüksün felan dedi.kardiyoloji listede yoktu eklettim.. nürolojicide pek dinlemiyo zaten esas sıkıntım onla.. diğerleri göz fizik psikitri felandı zaten.. yarın kurul olacak işte.. dinleyene derdimizi anlattık. ama kagıda ne yazdılar anlayamıyorujm.. acaba sistemde birleşip ilaçlar felan vs... yüzdelik sonucamı bağlayacaklar.

Proletariat, Dün
Öncelikle çok geçmiş olsun sayın meslek büyüğü abim. Şimdi 3 ıslak imzalı dedikleri olay tamamen HEYET raporu olayıdır yani egm sana demişti heyet raporu al orada doktorlar senin hakkında olumlu raporu verirlerse bizde seni ikinci şarktan muaf tutar göndermeyiz. Şimdi sen sırasıyla önce tam teşekküllü bir hastaneye gidip danışma kısmına heyet raporu almak istediğini söyleyeceksin. Onlarda sana yönlendirmeyi yapacak. 3 doktor demeleri heyet raloru olabilmesi için. Muhtemelen salı yada perşembe günleri heyet raporu için gidilebiliyor (benim aldığım yer böyleydi) zaten heyet raporu alacaklar için diye dediğim günlerde gireceğin doktor odasının giriş kapısında yazar heyet için gelenler diye. Farazi yazıyorum senin bölümün ile ilgili 3 doktor muhtemelen dahiliye nöroloji ve bir bölüm daha olur. Sırasıyla bu yerlere girip sakince güzel bir üslup ile derdini anlatıyorsun. Onlarda bir muayene yapıp rapor kısmına yazıyorlar. Esasen egm de senin bütün bu bilgilerin var ancak heyet için hep son 1 yada 2 yılda alınmış raporları göz önünde bulunduruyorlar. Sırasıyla doktorlardan imzanı alıp ilgili kısma teslim ettikten sonra yaklaşık 3 4 işgünü rapor sonucu çıkıyor. Ben ilgili kısım ile görüşüp derdimi anlattım sağolsun bir bayan çalışan abla çok ilgilendi 3 işgünü içinde çıktı. Çünkü senin aldığın raporları toplanan heyet karara bağlayıp o şekli ile çıkıyor heyet raporu. Sen sonra pdf şeklinde e devletten indirip ebys üzerinden egm personel başkanlığına gönderip birde dilekçe yazıyorsun ama senden sadece heyet raporu istedikleri için ikinci bir dilekçe yazmana gerek kalmayabilir. Heyet raporu alımlarında en önemli şey doktora kendini güzel ve iyi bir şekilde anlatman olacak altını çızerekten tekrar ediyorum derdini güzelce anlaşılır şekilde anlatacaksın. Doktor oraya muhtemelen şahıs bu hastalığı geçirmiş işte tekrar nüks etme durumu olabilir vs vs gibi şeyler yazması senin lehine olur. Tekrardan geçmiş olsun yazdıklarımdan anlaşılmayan bişey varsa alıntı yapıp sorarsan elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun

PolisMemurDegildir
Aday Memur
03 Eylül 2024 19:14

Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun.. demişsin ya hani... sistemden mi genel bi tanı çıkıyor acaba...ehliyeti yenilerken en son dahiliyece kara verecek dedi ben veremiyom dedi sağlık ocağı

Proletariat, Dün
Öncelikle çok geçmiş olsun sayın meslek büyüğü abim. Şimdi 3 ıslak imzalı dedikleri olay tamamen HEYET raporu olayıdır yani egm sana demişti heyet raporu al orada doktorlar senin hakkında olumlu raporu verirlerse bizde seni ikinci şarktan muaf tutar göndermeyiz. Şimdi sen sırasıyla önce tam teşekküllü bir hastaneye gidip danışma kısmına heyet raporu almak istediğini söyleyeceksin. Onlarda sana yönlendirmeyi yapacak. 3 doktor demeleri heyet raloru olabilmesi için. Muhtemelen salı yada perşembe günleri heyet raporu için gidilebiliyor (benim aldığım yer böyleydi) zaten heyet raporu alacaklar için diye dediğim günlerde gireceğin doktor odasının giriş kapısında yazar heyet için gelenler diye. Farazi yazıyorum senin bölümün ile ilgili 3 doktor muhtemelen dahiliye nöroloji ve bir bölüm daha olur. Sırasıyla bu yerlere girip sakince güzel bir üslup ile derdini anlatıyorsun. Onlarda bir muayene yapıp rapor kısmına yazıyorlar. Esasen egm de senin bütün bu bilgilerin var ancak heyet için hep son 1 yada 2 yılda alınmış raporları göz önünde bulunduruyorlar. Sırasıyla doktorlardan imzanı alıp ilgili kısma teslim ettikten sonra yaklaşık 3 4 işgünü rapor sonucu çıkıyor. Ben ilgili kısım ile görüşüp derdimi anlattım sağolsun bir bayan çalışan abla çok ilgilendi 3 işgünü içinde çıktı. Çünkü senin aldığın raporları toplanan heyet karara bağlayıp o şekli ile çıkıyor heyet raporu. Sen sonra pdf şeklinde e devletten indirip ebys üzerinden egm personel başkanlığına gönderip birde dilekçe yazıyorsun ama senden sadece heyet raporu istedikleri için ikinci bir dilekçe yazmana gerek kalmayabilir. Heyet raporu alımlarında en önemli şey doktora kendini güzel ve iyi bir şekilde anlatman olacak altını çızerekten tekrar ediyorum derdini güzelce anlaşılır şekilde anlatacaksın. Doktor oraya muhtemelen şahıs bu hastalığı geçirmiş işte tekrar nüks etme durumu olabilir vs vs gibi şeyler yazması senin lehine olur. Tekrardan geçmiş olsun yazdıklarımdan anlaşılmayan bişey varsa alıntı yapıp sorarsan elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun

Proletariat
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 19:45
Şimdi abi sizin hastalığınız birden fazla gözüküyor ama en önemli bölüm hangisi ise onun yazacağı not çok önemli dahiliye bu konuda yardımcı olmuş zaten siz şimdi nöroloji doktoru ile konuşmanız gerekiyor. Neler yazıldığını aslında size verilen doldurulması gereken heyet kağıdında yazıyor. Pdf olarak çıkacak dönümünda ayrıca heyetin vereceği karar yazıyor. Çevrenizde tanıdığınız hemşire doktor veyahut meslektaşlarımızdan bu konuda tecrübesi olan varsa onlar bile hatta siz bile ne yazdığını İnternet'e aratıp araştırma yaparsanız olumlu bişey mi olumsuz bişey mi yazmış sizin lehinize bulabilirsiniz..
PolisMemurDegildir, Dün

doktorlara girdim bugün derdimi dinleyen oldu dinleyip geçiştiren oldu.. özellikle dahiliye iyi dinledi... ooo o sen cok ilaç kullanıyosun durumunda iyi gözükmüyo kardiyolojiyede gir dedi. kullandıgın ilaçlarda gözüksün felan dedi.kardiyoloji listede yoktu eklettim.. nürolojicide pek dinlemiyo zaten esas sıkıntım onla.. diğerleri göz fizik psikitri felandı zaten.. yarın kurul olacak işte.. dinleyene derdimizi anlattık. ama kagıda ne yazdılar anlayamıyorujm.. acaba sistemde birleşip ilaçlar felan vs... yüzdelik sonucamı bağlayacaklar.


Proletariat
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 19:48
Sağlık daire toplanıp çıkan heyet raporlarını daha doğrusu gönderilen heyet raporlarını bir sonuca bağlıyor bunu kendi kafalarına göre yapmıyorlar yazılan rapor ve heyet raporlarını dikkate alıp sonuca bağlıyorlar. Ehliyet ile ilgili ise bir bilgim yok
PolisMemurDegildir, Dün

Bu arada şuanki sistemde sağlık daireye gönderilen heyet raporları personelin%99 lehine oluyor bilgin olsun.. demişsin ya hani... sistemden mi genel bi tanı çıkıyor acaba...ehliyeti yenilerken en son dahiliyece kara verecek dedi ben veremiyom dedi sağlık ocağı


PolisMemurDegildir
Aday Memur
03 Eylül 2024 19:57

çok sağol bilgi için

Proletariat, Dün
Sağlık daire toplanıp çıkan heyet raporlarını daha doğrusu gönderilen heyet raporlarını bir sonuca bağlıyor bunu kendi kafalarına göre yapmıyorlar yazılan rapor ve heyet raporlarını dikkate alıp sonuca bağlıyorlar. Ehliyet ile ilgili ise bir bilgim yok
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