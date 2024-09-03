Katiplik hakkında

Belki haklı olabilirsiniz ama içinde bulunduğumuz dönemde iş bulmak gerçekten çok zor hele ki benim gibi küçük ilçede yaşayanlar için. Bulunduğum il ne kadar Büyükşehir de olsa benim oraya yerleşmem bile büyük bir külfet olacak. İşin tecrübe boyutu var ki kendi alanım için tecrübesiz elemanı kimse almıyor. Ortalama bir öğrenciye göre biraz daha çaba gösterdim projeler yaptım ama bunun yeterli olmadığını anladım referans ve sosyal çevre biraz daha etkili işe alımda özellikle de ilk işe alımda. Yani hiç çıkış yolu olmazsa denersin dediğin noktadayım sanırım.

Belki haklı olabilirsiniz ama içinde bulunduğumuz dönemde iş bulmak gerçekten çok zor hele ki benim gibi küçük ilçede yaşayanlar için. Bulunduğum il ne kadar Büyükşehir de olsa benim oraya yerleşmem bile büyük bir külfet olacak. İşin tecrübe boyutu var ki kendi alanım için tecrübesiz elemanı kimse almıyor. Ortalama bir öğrenciye göre biraz daha çaba gösterdim projeler yaptım ama bunun yeterli olmadığını anladım referans ve sosyal çevre biraz daha etkili işe alımda özellikle de ilk işe alımda. Yani hiç çıkış yolu olmazsa denersin dediğin noktadayım sanırım.