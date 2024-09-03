Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 18:49
Katiplik hakkında

Merhabalar, ben bu sene Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. KPSS sınavına çalışmadım ama katiplik sınavına girebilecek ortalama bir puan aldım. Benim sorum şu: Her ne kadar alanımda kendimi geliştirsem de iş bulmakta zorlanıyorum. Küçük bir ilçede yaşadığım için iş bulma olanağım çok kısıtlı; başvurduğum firmalardan geri dönüş alamıyorum. Ben de bu sebeple, seçenek olarak katiplik alımı olduğunda başvurmayı düşünüyorum. Uzun yıllardır günümün çoğunluğu bilgisayar başında geçtiğinden klavyeyi çok hızlı kullanırım. Az önce 2023 metinlerinden rastgele birisinde kendimi denedim ve 3 dakikada 201 toplam kelime, 31 yanlış, 170 doğru kelime yazdım. Aldığım KPSS puanı da 74. Katiplik mesleğini yapanlar bana ne tavsiyede bulunabilir? Şansımı denemeli miyim? Eğer iyi bir klavye sonucu elde edersem alınma ihtimalim yüksek olur mu? Mesleğin zorlukları vs. bu konularda bilgi rica edecektim. Cevaplarınızı bekliyorum.


Başkkatip1907
Aday Memur
03 Eylül 2024 18:51

Kardeşim en son tercihin olsun. Belki şimdi hadi oradan diyeceksin ama, işe girince anlarsın. Mühendislik Fakültesini boşuna mı okudun. Daha kariyerli meslek seç. Mühendis, Öğretmen, Hemşire vs. mesleği olanlar bir yıl bile zor gidiyor. Kariyer mesleklere bakmanı tavsiye ederim. Hiç bir çıkış yolu olmazsa denersin.


ogzhn0
03 Eylül 2024 18:58

Belki haklı olabilirsiniz ama içinde bulunduğumuz dönemde iş bulmak gerçekten çok zor hele ki benim gibi küçük ilçede yaşayanlar için. Bulunduğum il ne kadar Büyükşehir de olsa benim oraya yerleşmem bile büyük bir külfet olacak. İşin tecrübe boyutu var ki kendi alanım için tecrübesiz elemanı kimse almıyor. Ortalama bir öğrenciye göre biraz daha çaba gösterdim projeler yaptım ama bunun yeterli olmadığını anladım referans ve sosyal çevre biraz daha etkili işe alımda özellikle de ilk işe alımda. Yani hiç çıkış yolu olmazsa denersin dediğin noktadayım sanırım.

Başkkatip1907, 2 saat önce

Kardeşim en son tercihin olsun. Belki şimdi hadi oradan diyeceksin ama, işe girince anlarsın. Mühendislik Fakültesini boşuna mı okudun. Daha kariyerli meslek seç. Mühendis, Öğretmen, Hemşire vs. mesleği olanlar bir yıl bile zor gidiyor. Kariyer mesleklere bakmanı tavsiye ederim. Hiç bir çıkış yolu olmazsa denersin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelimVakıfbank promosyon güncellemesiYazı işleri müdürlüğü askerlik görevden sayılıyor muHerkes kurum değişikliği peşindeKar payları hakkında bilgisi olanİdare Mahkemesi vs Adli YargıEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.Lojmanı olan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsleri hangi şehirler ?İkm hastanede silah taşıyabilir mi?İstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?

Sözlük

patates gömme 1 Ve o mesaj 3 Çocuğuna eski sevgilisinin adını veren insan 2 kahvaltı etmeden sigara içmek 2 gülfeşan 2 supporters 2 tatile gitmek 2 güne bir söz bırak 4 Spor yapmak bir yaşam biçimidir. 8 Kayıhan 5

Son Haberler

Bebeği çöp konteynırına atan anne ve 2 şahıs tutuklandıBahçelievler'deki hastane saldırısında 11 şüpheli tutuklandıTürkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!Kemal Sunal'ın propaganda filmi gerçek olduÜmraniye Belediyesi su baskınları için İSKİ'yi suçladı

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek