Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Eylül 2024 18:49
Bakanlıkta genel müdürlük değiştirme yardım

Bakanlıkta farklı bir genel müdürlüğe geçmek için dilekçe verdim genel müdür olumlu karşıladı ve personel genel müdürlüğüne bizim için geçmesi uygundur yazısı yazdı. Ancak yazı uzun süredir personelde bekliyor işlem yapılmıyor. Ne yapmam gerek ve son anda şimdiki yerimde bir sorun çıkar mı. Tekrar soru sorarlar mı ya da yazıyı direkt geçmek istediğim yere mi yollayacaklar. Şimdiki yerimde yöneticim tarafından mobbing görüyorum ve gitmek istiyorum hemen. Bana şu anda bir yaptırımı olabilir mi

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