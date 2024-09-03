Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 18:53
Atama il içi süresi

2022 şubatta şu an bulunduğu okula atanan bir öğretmen 2025 yaz dönemi il içi tayin isteyebilir mi yoksa 2026 yaz tayin dönemini mi beklemeli. (il içi isteğe bağlı tercih tayini için)


matemkogr
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 19:49

2025 Yaz döneminde 3 yıl dolmuş olmadığı için 2026 ya kalır

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