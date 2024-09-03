KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2024 18:55
Kpss Alımlarını Nereden Takip Edebiliriz?

Neredeyse bir çoğumuz alımların nereye ilan verildiğini bilmiyoruz. Toplu bir şekilde alım duyurularını paylaşan sayfa veya site var mı?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Eylül 2024 19:50

Kamuilan

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