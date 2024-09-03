Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 19:06
Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.

Ben 184 ders saat düşen bir okulda İngilizce öğretmeniyim. Hesaplarımıza göre norm 9, ben 10. kişiyim. 15 saat ders düşüyor şuanki yaptıkları programda. Bir okul müdürüyle anlaştım görüştüm fakat henüz normlar belirlenmediği için görevlendirme olarak gidebileceğimi, sonrasında da norm atamasında o okulu tercih ederek sıkıntısız yerleşeceğimi söyledi. Güncel müdürüm bu konuya yanaşmıyor, kasım ayındaki norm güncellemesi yapılana kadar derse bu okulda girmemi istiyor ve bu yüzden de görevlendirme dilekçesini imzalamıyor. Kasım ayına kadar o okula görevlendirme gidemezsem, norm tercihlerinde mağdur olma ihtimalim var mıdır?

İkinci olarak da, eğer gideceğim okula görevlendirme olarak gidersem, o okula benim yerime hizmet puanı daha yüksek biri tercih yapması durumunda ben başka okula mı giderim?


isyu
Aday Memur
03 Eylül 2024 19:15

Selam "Kasım ayına kadar o okula görevlendirme gidemezsem, norm tercihlerinde mağdur olma ihtimalim var mıdır ?"

inşallah %0

İkinci olarak da, eğer gideceğim okula görevlendirme olarak gidersem, o okula benim yerime hizmet puanı daha yüksek biri tercih yapması durumunda ben başka okula mı giderim?

evet

lakin bir durum daha cuma günü ilçe zümre toplantısında eğitim bölgesini öğrenip ders saatlerini öğrenebilirsen bölge normu hesaplayabilirsin. illa norm fazlası oldun diye bir şey yok.


tarconi2
Aday Memur
03 Eylül 2024 19:20

Cevabınız için çok teşekkür ederim sayın hocam. İlçeye gitsem bana ilçe normu bilgisini verirler mi?


Benimparamyok
Aday Memur
03 Eylül 2024 20:40

Hocam norm fazlası atamada nasil garanti verdi o muamma çünkü kimin neyi yazacağını Allah bilir bölge normunu kendi okul mudurun gorebilir bence konuşup anlaşarak halledin isinizi

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