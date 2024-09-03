Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.

Ben 184 ders saat düşen bir okulda İngilizce öğretmeniyim. Hesaplarımıza göre norm 9, ben 10. kişiyim. 15 saat ders düşüyor şuanki yaptıkları programda. Bir okul müdürüyle anlaştım görüştüm fakat henüz normlar belirlenmediği için görevlendirme olarak gidebileceğimi, sonrasında da norm atamasında o okulu tercih ederek sıkıntısız yerleşeceğimi söyledi. Güncel müdürüm bu konuya yanaşmıyor, kasım ayındaki norm güncellemesi yapılana kadar derse bu okulda girmemi istiyor ve bu yüzden de görevlendirme dilekçesini imzalamıyor. Kasım ayına kadar o okula görevlendirme gidemezsem, norm tercihlerinde mağdur olma ihtimalim var mıdır?

İkinci olarak da, eğer gideceğim okula görevlendirme olarak gidersem, o okula benim yerime hizmet puanı daha yüksek biri tercih yapması durumunda ben başka okula mı giderim?