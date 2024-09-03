Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 19:07
Sözleşme Yenilememe Hakkında Net Bilgi

Arkadaşlar 4/B sözleşmeli personelin sözleşme tarihinden 1 ay önce kuruma haber vermek şartıyla sözleşmeme yenilememe durumunda 1yıl bekleme süresine tabi olup olmadığı konusunda çok fazla bilgi kirliliği var. Bu konu hakkında net bilgilere sahip arkadaş var mı?

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