Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2024 19:28
Askerlik sebebiyle fesih

663 45a 3+1 im şuan 2 ci seneme gireceğim askere gitmeyi düşünüyorum.

Askerlik sebebiyle fesih ettikten sonra terhis tarihim gelince farklı bir kuruma yerleştirilip başlama durumum olur mu? İl sağlığın böyle bir insiyatifi olabilir mi bilen var mı veya kanunen uygunluğu

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