Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 19:33
Zorunlu Görevlendirme

Herkese iyi akşamlar. Ortaokulda ingilizce öğretmeniyim, okulumuzda seçmeliler ile birlikte toplamda 40 saat ders var. 2 öğretmeniz ve norm fazlası değiliz. Müdürümüz İl Milli Eğitimden baskı gördüğünü ve okulumuzdaki 1 ingilizce öğretmeninin okulumuz bahçesindeki ilkokula görevlendirme şeklinde gitmesi gerektiğini söyledi. Zümrem ile birlikte 3 gündür bunun yanlış olduğunu ve gitmek istemediğimizi defalarca hem kendi müdürümüze hem de ilkokul müdürüne belirttik. Fakat İl Milli Eğitim sürekli baskı yapıyor. Bu durumda hangi haklarımız var? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.


matemkogr
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 19:45

21 saat dilekçesini verin. 1 er saat göndersinler bahçedeki okula

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