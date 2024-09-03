Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Eylül 2024 22:18
kayseri den sivas universiteye gelmek isteyen varsa yorum yazsin

karşılıklı geçici görevlendirme oluyormuş

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