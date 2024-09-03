Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 22:38
Borç Girdabı
Ona takla buna takla ordan çek oraya buraya derken borçlar son güncel faiz oranı ve vade sınırlaması sebebiyle giderek büyüyor. Şuan 1 milyon borcum var ve ödeyemez haldeyim.. İşe kendimi veremiyor sağlıklı düşünemiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir icraya düşmem an meselesi ve mental sağlık yerinde değil. Psikolojim iyi değil desem silahımı alırlar mı diye çekiniyorum. Fikir önerisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiİcralık polislerBütün tazminatlar kalksınEmekli ikramiyesi İcra nedeniyle yeni maaş hesabı açmakDerece kademeÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadırTerör tazminatının yetersizliği

Sözlük

patates gömme 1 puslu ayna edit olmalı 44 şu an çalan şarkı 7 diline dolanan bir şarkıyı sürekli mırıldanmak 3 süslü laflar kullanmak 4 Bir şeyin 40 kere söylenmesini 3 nen var yavrum 1 boğulmak 1 aşk acısını dindirmenin yolları 1 Kalp krizi geçirmek 1

Son Haberler

Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştuErgün Atalay: Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruzPKK Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi tutuklandıKaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyorBakan Güler: Güçlü bir Türkiye için şevk ve gayretle çalışıyoruz

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek