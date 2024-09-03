Borç Girdabı

Ona takla buna takla ordan çek oraya buraya derken borçlar son güncel faiz oranı ve vade sınırlaması sebebiyle giderek büyüyor. Şuan 1 milyon borcum var ve ödeyemez haldeyim.. İşe kendimi veremiyor sağlıklı düşünemiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir icraya düşmem an meselesi ve mental sağlık yerinde değil. Psikolojim iyi değil desem silahımı alırlar mı diye çekiniyorum. Fikir önerisi olan var mı

Ona takla buna takla ordan çek oraya buraya derken borçlar son güncel faiz oranı ve vade sınırlaması sebebiyle giderek büyüyor. Şuan 1 milyon borcum var ve ödeyemez haldeyim.. İşe kendimi veremiyor sağlıklı düşünemiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir icraya düşmem an meselesi ve mental sağlık yerinde değil. Psikolojim iyi değil desem silahımı alırlar mı diye çekiniyorum. Fikir önerisi olan var mı