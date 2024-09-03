Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 22:58
Ücretli öğretmen maaşı

Merhabalar hayırlı forumlar haftaya abim ücretli öğretmen olarak çalışmaya başlayacak haftalık 30 saat derse girecekmiş. Sizlerden öğrenmek istediğim aylık kaç saate olacak ve eline ortalama ne kadar ücret geçecek.

Ücretli öğretmenlerin ekdersimi yoksa saati mi geçen seni değişti diye hatırlıyorum oyuzden tecrübeli arkadaşlar bu konuda yardımcı olursa &#9786;


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
04 Eylül 2024 00:05

30 saate ek yarısı daha veriliyor 45 saat ediyor.Her ay çalışılan gün sayısına göre değişir.pztes 8 salı 9 Çarşamba 3 ve ayın son haftası pztsi salı çarşamba ya geliyorsa 8+9+3 şeklinde hesaplayıp yarısını ekleyerek saat hesabı yapabilirsiniz.Ek ders ücreti son haliyle 120 civarı diye hatırlıyorum yine de Web den araştırıp toplam ücreti hesaplayabilirsiniz

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