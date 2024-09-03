KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2024 23:01
yonetm ve bilisim sistemleri nitelik kodu

Yönetim ve Bilişim Sistemleri lisans programının bazı yerlerde nitelik kodunun 4431 bazı yerlerde 4437 nitelik kodu adı altında değerlendirildiğini gördüm kpss alım sayılırında iki nitelik kodu arasında dağlar kadar fark var bilgisi olan veya atanan arkdaşlar varsa beni aydınlatırsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Hayatımın hatasını yaptım nasıl bi yol izlemeliyim?Kpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyimTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Jeoloji mühendisleri platformuKpss 2024-İnşaat müh. Puan/SıralamaHAGBZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Açıköğretim Bölümü ÖnerileriMerkezi alımlar hakkındaKPSS Puanı ve YDS

Sözlük

pilav yerken dişe taş denk gelmesi 2 supporters 2 radore 2 Leyla ile Mecnun 2 gülfeşan 4 kadın allahın erkeğe emanetidir 4 banker bilo almanya sınırı 1 eylül 3 öğleye kadar uyuyup halen uykusu olan insan 1 okaliptus ağacı 1

Son Haberler

İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?4 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıSilah kazası sonucu yaralanan uzman çavuş hastanede şehit olduKardeşini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandıSınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?