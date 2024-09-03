Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 23:29
Terör Tazminatı Ek Ders ücretleri kadar olmalı Arkadaşlar

Bütün illere verilmesi lazım ayrıca Büyükşehirlere ve Doğu ve güneydoğu illerine tam 20 bin TL diğer illere de 15000 TL verilmesi lazım ki bir işe yarasın şuan TSK bu rakamları alıyor dogu ve güneydoğuda.Bize ve TSK personeline bu rakamların Bütün illere verilmesi lazım Polis ve Asker memur değildir.

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