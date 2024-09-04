Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 00:42
Ögretmenevi para iadesi yapar mı?

merhaba arkadaşlar kısa bir sorum vardı. kardeşim doguda bir ilde ögretmen olarak 2.sendesinde görev yapmakta. 1 senedir ögretnevinde konaklamaktaydı. bu sene yeri degiştigi için eve çıkmak zorunda kaldı bugun. ögretmen evine ayın 1 inde peşin ödeme yapıyordu bu ayın ödemesini de yaptı. konakladıgı günlerin bedelinin alınmasını kalan günlerin ödenmesini talep ettiginde geri ödeme olmadıgı söylenmiş. Böyle bir durum varmı bununla ilgili yönetmelik vs varmıdır yoksa ögretmenevi yönetiminin keyfiligine mi kalan bir durum. ben kendisine dilekçe yazmasını ve yazılı olarak kayda geçmesi açısından dilekçeyi sunmasını söyledim ama bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim

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