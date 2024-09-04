Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 01:34
Muhakkik ceza istemedi, kurul ceza verdi

Merhaba arkadaşlar bilgisi olanlar yorum yapabilirse sevinirim. Basit bir sosyal medya konusu için (adli yok) idari soruşturma başlatıldı ve müfettiş ceza verilmesine gerek olmadığı görüşünü iletti. Son savunma akabinde il polis disiplin kurulu , hizmet dışında resmi sıfatının gerektiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiiline kılıf uydurup 6 ay kıdem tenzili cezası vermişler. Muhakkikin kolay kolay görüş talebi bozulmaz ama kıl kaptıkları için yaptıklarını düşünüyorum. İdare mahkemesine dava açacağım hangi sebepleri eklersem etkili olur ve bozdururum bu cezayı. Teşekkürler

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