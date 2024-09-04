Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 02:05
Sözleşmeli öğretmen eş durumu

Eşim sözleşmeli öğretmen. Ben tsk personeliyim. 2. Şark hizmetimdeyim. Eşim de doğuda görev yapıyor ama aynı ilde değiliz. Eş durumundan faydalanarak sözleşmeli öğretmen olan eşimin bulunduğu ile tayin olabilir miyim?

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