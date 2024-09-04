Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Eylül 2024 04:48
Kimyagerlere derece kademe
Mühendis ve biyologlarda memuriyete başladıklarında ekstra bir derece veriliyor kimyagerlere ise teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla bir derece veriliyor diyor şimdi öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunda laboratuvar da çalışan bir kimyagere bir derece verilir mi?

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