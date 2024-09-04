Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2024 08:18
Aylıktan kesme ve Kademe Durdurma Cezası Hk.
Merhaba arkadaslar aylıktan kesme ve kademe durdurma cezası alan devlet memuru müfettişlik uzmanlık denetcilik kaymakamlık hakimlik gibi a grubu mesleklerine atanabilir mi ? Bilgilendirirseniz sevinirim hayırlı günler

murat_326
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 09:23

Her sınıf için mi tam bilmiyorum,ama uyarı kınama yükselme sınavlarında zararı olmuyormuş, sana ne olur bilmiyorum

Mahkemeye vermismiydin

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