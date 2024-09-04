Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 10:37
kpss görevli ücreti
ücreti yatan var mı

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımDiyetisyenlikten öğretmenliğe geçişEğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMazeret 2. TercihMazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Karşılıklı iyi niyetAtama il içi süresiDers Programı Hazırlama Yazılımı

Sözlük

tur şirketleri tavsiyesi 1 Kayıhan 5 veringen 3 santur 1 Hayatınız bir kitap olarak yazılsa adı ne olurdu? 6 Film robotu 1 kanadaya yerleşen izmirli 1 Sevdiğin replikler 8 midye yerken yarış eder gibi yemek 1 bir ölünün anı defteri. 4

Son Haberler

Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolarProf. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısıCep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldiPolat çifti hakim karşısına çıktıTCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?