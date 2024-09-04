Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 11:33
9. sınıflarlarda ortak sınav kalktı...
Şeklinde söylentiler var. Bilgisi olan var mı?

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