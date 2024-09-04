KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 11:57
Tam 65 kpss puanıyla pomem veya bekçilik

Bu sene kpss önlisansa girdim hesapladıgım 65 puan alıyorum pomem de çok istiyorum polis olmak bu puan yetersiz kalır mı fiziğim sağlığım her şeyin yerinde müşalata girsem eksiz tek puanım bile olmaz sadece mülakata katılmak istiyorum bu puanla bu mümkün mü ?

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