KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 12:04
65 kpss puanı ile Pomem başvuru

Bu sene girdim kpss ye tam 64 veya 65 puan hesapladım eğer pomem alım olursa bu puanla girmem mümkün mü ?


Baypar
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 13:08

Önlisans alımından bahsediyorsunuz sanırım?

Önlisans alımında taban puan 65 ancak 10 katı kuralı olduğundan 65 puan mülakatlara girmek için yeterli değildir.

Pomem alımlarında önlisans kontenjanları lisansa oranla az olduğu için erkeklerde 67 68 puanla , kadın adaylarda ise 73 74 ile kapatmaktadır.

65 puan ile mülakatlara çağırılma olasılığınız çok düşük.


furkan tat
Aday Memur
04 Eylül 2024 13:31

Torpille giriliyor diyolar acaba yalan mı bu söylem

Baypar, 5 saat önce

Önlisans alımından bahsediyorsunuz sanırım?

Önlisans alımında taban puan 65 ancak 10 katı kuralı olduğundan 65 puan mülakatlara girmek için yeterli değildir.

Pomem alımlarında önlisans kontenjanları lisansa oranla az olduğu için erkeklerde 67 68 puanla , kadın adaylarda ise 73 74 ile kapatmaktadır.

65 puan ile mülakatlara çağırılma olasılığınız çok düşük.


VatanPerver06
Aday Memur
04 Eylül 2024 13:47

Ders çalışıp emeğinle girmeye çalışsan ya kardeş milletin hakkını yeme hayali kurmak yerine

furkan tat, 5 saat önce

Torpille giriliyor diyolar acaba yalan mı bu söylem


furkan tat
Aday Memur
04 Eylül 2024 14:12

Fırumda dönen konulaeı söylüyorum ben giricem demiyorum kardeş

VatanPerver06, 5 saat önce

Ders çalışıp emeğinle girmeye çalışsan ya kardeş milletin hakkını yeme hayali kurmak yerine


Baypar
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 16:19

Torpille çağırılma söz konusu değildir. 10 katı kuralını merkezi bir yerden uygulanır.

Sağlıkta zaten torpil yapılamaz

Fiziki yeterlilik parkurunu zaten bütün adayların gözünün önünde yapıyorsun ve kamerayla kayıt altına alınmaktadır. Yani buradada torpil söz konusu olamaz.

Sözlü mülakatta ise torpil söyletileri var ancak bir önceki aşamaları geçen kişiler zaten polis olmayı garantilemiştir.

Çünkü sağlık ve parkurdan adayların yüzde 80 i geçememektedir.

Zaten sizin kpss puanınız ( önlisans ) alım için yeterli olmayacaktır. Torpildir şudur bunları es geçip kpss ye çalışın ve 70 75 puanı garantilemeye bakın.

Diğer aşamaları sonra düşünürsünüz.

furkan tat, 5 saat önce

Torpille giriliyor diyolar acaba yalan mı bu söylem

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

65 kpss puanı ile Pomem başvuruÇarpraz bağ ameliyatı Pomem için engel mi?Pmyo psikiyatri hakkındaPomem askerlik hakkındaPaem 7. dönem dış kaynakPomem eğitim sonu sınavı

Sözlük

şu an çalan şarkı 15 Calla lily 6 kanadaya yerleşen izmirli 1 çorabın teki 3 kazandibi 1 erzincan 2 bir satıra bin kahır sığdır 6 okaliptus ağacı 1 bir ölünün anı defteri. 4 para 1

Son Haberler

Bahar ve Nihal Candan'ın yargılandığı dolandırıcılık davası başladıDMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklamaTürkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandıTamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdiDolar günü 34,03 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?