KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 12:04
65 KPSS puanıyla pomem

Bu sene girdim kpss ye tam 64 veya 65 puan hesapladım eğer pomem alım olursa bu puanla girmem mümkün mü ?


Baypar
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 13:08

Önlisans alımından bahsediyorsunuz sanırım?

Önlisans alımında taban puan 65 ancak 10 katı kuralı olduğundan 65 puan mülakatlara girmek için yeterli değildir.

Pomem alımlarında önlisans kontenjanları lisansa oranla az olduğu için erkeklerde 67 68 puanla , kadın adaylarda ise 73 74 ile kapatmaktadır.

65 puan ile mülakatlara çağırılma olasılığınız çok düşük.


furkan tat
Aday Memur
04 Eylül 2024 13:31

Torpille giriliyor diyolar acaba yalan mı bu söylem

Baypar, 1 saat önce

Önlisans alımından bahsediyorsunuz sanırım?

Önlisans alımında taban puan 65 ancak 10 katı kuralı olduğundan 65 puan mülakatlara girmek için yeterli değildir.

Pomem alımlarında önlisans kontenjanları lisansa oranla az olduğu için erkeklerde 67 68 puanla , kadın adaylarda ise 73 74 ile kapatmaktadır.

65 puan ile mülakatlara çağırılma olasılığınız çok düşük.


VatanPerver06
Aday Memur
04 Eylül 2024 13:47

Ders çalışıp emeğinle girmeye çalışsan ya kardeş milletin hakkını yeme hayali kurmak yerine

furkan tat, 40 dk. önce

Torpille giriliyor diyolar acaba yalan mı bu söylem

Toplam 3 mesaj

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