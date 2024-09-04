Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2024 12:07
Mazeret tayinin harcırah veriliyor mu

Taşınma masrafları yol harcırahı veriliyor mu

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelimVakıfbank promosyon güncellemesiYazı işleri müdürlüğü askerlik görevden sayılıyor muHakim Savcılara yapılan zamma sessiz kalan sivil personel neredesiniz?Kar payları hakkında bilgisi olanEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.Lojmanı olan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsleri hangi şehirler ?Kurumlar arası geçişte süre şartı var mı?İdare Mahkemesi vs Adli Yargıİstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?

Sözlük

tırnak uzatmak 1 ile bağlacının ayrı yazılması 1 Leyla ile Mecnun 2 Çocuğuna eski sevgilisinin adını veren insan 2 pilav yerken dişe taş denk gelmesi 1 otlu peynir 3 Sizi neden sevmediler 8 yumurtalı sucuklu ekmek 3 veringen 3 incir reçeli 1

Son Haberler

Adli Para Cezası Memuriyete Engel Teşkil Eder mi?Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'deBorsa günün ilk yarısında gerilediÜcretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldıMısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?