21 saat üstü ders verilebilir mi?

Hocam durumun ne tam bilmiyorum ama okulunda 24 saat ders varsa 3 saatine ben girmiyorum mu diyeceksin.okulunda branşında diğer öğretmenler varsa onlar da fazla ders almayı kabul ederse siz 21 saat alırsınız kimse de zorlayamaz

Hocam durumun ne tam bilmiyorum ama okulunda 24 saat ders varsa 3 saatine ben girmiyorum mu diyeceksin.okulunda branşında diğer öğretmenler varsa onlar da fazla ders almayı kabul ederse siz 21 saat alırsınız kimse de zorlayamaz