Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 12:26
21 saat üstü ders verilebilir mi?

Merhaba bir öğretmene 21 saat üstü ders verilebilir mi? Verilemez diye biliyorum ama herhangi bir değişiklik ve oldu mu?


fencı_05
Şef
04 Eylül 2024 12:35
Hocam durumun ne tam bilmiyorum ama okulunda 24 saat ders varsa 3 saatine ben girmiyorum mu diyeceksin.okulunda branşında diğer öğretmenler varsa onlar da fazla ders almayı kabul ederse siz 21 saat alırsınız kimse de zorlayamaz

Braweheart01
Daire Başkanı
04 Eylül 2024 13:01

Bir öğretmen 1 haftada en fazla 40 saat derse girebilir. Maaş karşılığı ek ders kurs görevleri dahil destek odası dahil değildir. Mesela ben sınıf öğretmeniyim 30 saat sınıfıma dersim var 8 saat da destek odası dersi veriyorum

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