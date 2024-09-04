Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2024 12:59
3+1 eş durumu kurada ismi çıkanlar için göreve başlama duyurusu nezaman gelir?

3+1 eş durumu kurada ismi çıkanlar için göreve başlama duyurusu nezaman gelir?

Çok Yazılan Konular

9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraAday memur aylıksız izin alabilir mi?Sağlık Müdürlerinde Psikolog OlmakAskerlik sebebiyle fesihTakipsizlik kararindan arsiv arastirmasinda olumsuz sonuclanan var mi?Ünvan değişikliğiBecayiş Aynı Hizmet Bölgesi Şartmı?Eş Durumu Mazereti HakkındaAile hekimliği sistemiBecayiş İstanbul verilir Mersin Adana alınır

Sözlük

sana 2 tüh kulağı da orda değilmiş 1 bir ölünün anı defteri. 4 bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 2 geceye nahif bir beddua bırak 11 ağzı dili olsada,söylese 1 bir satıra bin kahır sığdır 6 kanadaya yerleşen izmirli 1 erkekleri öküzleştiren unsurlar 4 masrafı çekmek 1

Son Haberler

Adli Para Cezası Memuriyete Engel Teşkil Eder mi?Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'deBorsa günün ilk yarısında gerilediÜcretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldıMısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?