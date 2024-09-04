Sağlık bakanlığı teşvik ödemesi neden az yatıyor

merabalar.. 4b olarak ilçe sağlık müdürlüğüne şoför olarak atanıp görevlendirme ile ambulans biriminde çalıştırılıyoruz ama teşvik ödemesi olarak att personeli 3 bin üzeri alırken bana 500 lira benle aynı anda aynı ünvanda başlayan arkadaşıma hiçbir şey yatmadı. bu teşvik neye göre belirleniyor acaba bilgisi olan var mı?

merabalar.. 4b olarak ilçe sağlık müdürlüğüne şoför olarak atanıp görevlendirme ile ambulans biriminde çalıştırılıyoruz ama teşvik ödemesi olarak att personeli 3 bin üzeri alırken bana 500 lira benle aynı anda aynı ünvanda başlayan arkadaşıma hiçbir şey yatmadı. bu teşvik neye göre belirleniyor acaba bilgisi olan var mı?