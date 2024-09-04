Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2024 14:21
Sağlık bakanlığı teşvik ödemesi neden az yatıyor
merabalar.. 4b olarak ilçe sağlık müdürlüğüne şoför olarak atanıp görevlendirme ile ambulans biriminde çalıştırılıyoruz ama teşvik ödemesi olarak att personeli 3 bin üzeri alırken bana 500 lira benle aynı anda aynı ünvanda başlayan arkadaşıma hiçbir şey yatmadı. bu teşvik neye göre belirleniyor acaba bilgisi olan var mı?

KanunNamına34
Aday Memur
04 Eylül 2024 15:37

Onlar sağlık hizmeti veriyor kardeş ondan dolayı 3 bin alır

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