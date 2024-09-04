Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 14:22
Tansiyon ve Şeker Konusu
Abiler kolay gelsin; şeker ve hipertansiyon hastası olduğum ortaya çıktı. görev yaptığım birimde gece mesaisi de var ve çok strese giriyorum. sağlığım için gündüz görevlendirme yeri talep etsem kabul olur mu? Böyle bir durum mevzuatta var mı yoksa amirlerin inisiyatifinde mı?

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