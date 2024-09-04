Tansiyon ve Şeker Konusu

Abiler kolay gelsin; şeker ve hipertansiyon hastası olduğum ortaya çıktı. görev yaptığım birimde gece mesaisi de var ve çok strese giriyorum. sağlığım için gündüz görevlendirme yeri talep etsem kabul olur mu? Böyle bir durum mevzuatta var mı yoksa amirlerin inisiyatifinde mı?

Abiler kolay gelsin; şeker ve hipertansiyon hastası olduğum ortaya çıktı. görev yaptığım birimde gece mesaisi de var ve çok strese giriyorum. sağlığım için gündüz görevlendirme yeri talep etsem kabul olur mu? Böyle bir durum mevzuatta var mı yoksa amirlerin inisiyatifinde mı?