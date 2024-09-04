Tansiyon ve şeker rahatsızlığı

gidersin doktora gece çalışamaz diye rapor alırsın emniyette seni dilim için hastaneye sevk eder ya gih olursun ya da bu hastalıklar meslekten öncede varsa 98b den ihraç ederler

gidersin doktora gece çalışamaz diye rapor alırsın emniyette seni dilim için hastaneye sevk eder ya gih olursun ya da bu hastalıklar meslekten öncede varsa 98b den ihraç ederler