Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 14:22
Tansiyon ve şeker rahatsızlığı

Abiler kolay gelsin; şeker ve hipertansiyon hastası olduğum ortaya çıktı. görev yaptığım birimde gece mesaisi de var ve çok strese giriyorum. sağlığım için gündüz görevlendirme yeri talep etsem kabul olur mu? Böyle bir durum mevzuatta var mı yoksa amirlerin inisiyatifinde mı?


siyahbeyaz88
Genel Müdür
04 Eylül 2024 16:53
gidersin doktora gece çalışamaz diye rapor alırsın emniyette seni dilim için hastaneye sevk eder ya gih olursun ya da bu hastalıklar meslekten öncede varsa 98b den ihraç ederler
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