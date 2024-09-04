KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Eylül 2024 14:54
Sağlık bakanlığı takvimi

SB 2024 yılı bitmeden atama takvimi oluşturur mu?


iyotake
Aday Memur
04 Eylül 2024 15:17

Normalde kpss senelerinde aralık ayında alımlar yapılır. Bu sene de muhtemelen öyle olur. En kötü ihtimalle de yeni yıl bütçesinden ocak-şubat gibi olur diye düşünüyorum.


thirtychefcurry
Aday Memur
04 Eylül 2024 15:19

ben de normalde aralık ayı gibi olur diye düşünüyorum ancak bazı kişiler 2025 mart gibi diyorlar şaşırdım açıkçası

iyotake, 1 saat önce

Normalde kpss senelerinde aralık ayında alımlar yapılır. Bu sene de muhtemelen öyle olur. En kötü ihtimalle de yeni yıl bütçesinden ocak-şubat gibi olur diye düşünüyorum.

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