Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 15:11
Pbs'de ikramiye ve maaş bilgi doğru mu?

pbs de gösterilen maaş ve ıkramıye dogrumu


MABEL_
Memur
04 Eylül 2024 15:33

2008 öncesi girişlerde birebire yakın doğru çıkıyor. 2008 sonrası girişlilerde(5510 tabi olanlar) emekli ikramiyesinin benzer olacağı ancak emekli maaşının farklılık göstereceği (hesaplama farklılığı) söyleniyor. Şu an 5510 tabi emekli olan olmadığından (istisna 1999 öncesi ssk girişi olup emekli olanlar mevcut) maaş konusunda net yorum söylemek zor ancak ikramiyenin bu kanuna tabi olanlar için aynı olacağı ancak maaşın farklı olabileceği yorumlanıyor.


Redwhit
Aday Memur
04 Eylül 2024 15:47
5510 a tabi eyt lyim kasım ayında maaşlı emeklılıgı hak edıyorum 4a hizmet+üniversite borclanma+askerlık+ 4c hizmet+yıpranma bu durumda olup yeni emekli olan biri ve ne kadar maaş bağlandıgını yazarsa sevinirim
MABEL_, 3 saat önce

2008 öncesi girişlerde birebire yakın doğru çıkıyor. 2008 sonrası girişlilerde(5510 tabi olanlar) emekli ikramiyesinin benzer olacağı ancak emekli maaşının farklılık göstereceği (hesaplama farklılığı) söyleniyor. Şu an 5510 tabi emekli olan olmadığından (istisna 1999 öncesi ssk girişi olup emekli olanlar mevcut) maaş konusunda net yorum söylemek zor ancak ikramiyenin bu kanuna tabi olanlar için aynı olacağı ancak maaşın farklı olabileceği yorumlanıyor.


gökbörü60
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 16:39

Bu sorunun cevabı kamu görevlileri emeklilik daire başkanlığında muhtemelen.. bende 2026 da 5510 bağlı olarak emekliliği hakediyorum pbs deki emekli maaşı 5510 için geçerli olduğunu sanmıyorum emekli maaşını öğrenince bizide bilgilendirirsenseviniriz

Redwhit, 3 saat önce
5510 a tabi eyt lyim kasım ayında maaşlı emeklılıgı hak edıyorum 4a hizmet+üniversite borclanma+askerlık+ 4c hizmet+yıpranma bu durumda olup yeni emekli olan biri ve ne kadar maaş bağlandıgını yazarsa sevinirim
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakEmekli ikramiyesi Bütün tazminatlar kalksınİcra nedeniyle yeni maaş hesabı açmakİcralık polislerDerece kademeEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

patates gömme 1 tüh kulağı da orda değilmiş 1 kadın allahın erkeğe emanetidir 4 böyle bir şey olabilir mi 2 Sapyoseksuel 3 kanadaya yerleşen izmirli 1 ona buna sorarak bulmaca çözmek 1 hayattan soğutan şeyler 4 yaptığı her şeyi internette paylaşma merakı 1 pilav yerken dişe taş denk gelmesi 1

Son Haberler

Bahar ve Nihal Candan'ın yargılandığı dolandırıcılık davası başladıDMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklamaTürkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandıTamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdiDolar günü 34,03 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?