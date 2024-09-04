Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 15:11
pbs
pbs de gösterilen maaş ve ıkramıye dogrumu

MABEL_
Memur
04 Eylül 2024 15:33

2008 öncesi girişlerde birebire yakın doğru çıkıyor. 2008 sonrası girişlilerde(5510 tabi olanlar) emekli ikramiyesinin benzer olacağı ancak emekli maaşının farklılık göstereceği (hesaplama farklılığı) söyleniyor. Şu an 5510 tabi emekli olan olmadığından (istisna 1999 öncesi ssk girişi olup emekli olanlar mevcut) maaş konusunda net yorum söylemek zor ancak ikramiyenin bu kanuna tabi olanlar için aynı olacağı ancak maaşın farklı olabileceği yorumlanıyor.


Redwhit
Aday Memur
04 Eylül 2024 15:47
5510 a tabi eyt lyim kasım ayında maaşlı emeklılıgı hak edıyorum 4a hizmet+üniversite borclanma+askerlık+ 4c hizmet+yıpranma bu durumda olup yeni emekli olan biri ve ne kadar maaş bağlandıgını yazarsa sevinirim
MABEL_, 44 dk. önce

2008 öncesi girişlerde birebire yakın doğru çıkıyor. 2008 sonrası girişlilerde(5510 tabi olanlar) emekli ikramiyesinin benzer olacağı ancak emekli maaşının farklılık göstereceği (hesaplama farklılığı) söyleniyor. Şu an 5510 tabi emekli olan olmadığından (istisna 1999 öncesi ssk girişi olup emekli olanlar mevcut) maaş konusunda net yorum söylemek zor ancak ikramiyenin bu kanuna tabi olanlar için aynı olacağı ancak maaşın farklı olabileceği yorumlanıyor.

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