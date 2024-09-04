5510 a tabi eyt lyim kasım ayında maaşlı emeklılıgı hak edıyorum 4a hizmet+üniversite borclanma+askerlık+ 4c hizmet+yıpranma bu durumda olup yeni emekli olan biri ve ne kadar maaş bağlandıgını yazarsa sevinirim

5510 a tabi eyt lyim kasım ayında maaşlı emeklılıgı hak edıyorum 4a hizmet+üniversite borclanma+askerlık+ 4c hizmet+yıpranma bu durumda olup yeni emekli olan biri ve ne kadar maaş bağlandıgını yazarsa sevinirim