Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 15:47
İş Gücü Uyum Programı (TYP yerine İUP) Duyurusu

Çalışma ilk ay 5 gün haftalık 37,5 saat

Sonraki aylar 3 gün 22,5 saat.

ödenecek ücretle ilgili yazan madde aynen şu "..Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödenir."

3 gün çalışana haftalık 1700 TL, aylık 6800 TL ye çalışacak adam arıyorlar.

#dram #acıklı #insaf

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımDiyetisyenlikten öğretmenliğe geçişKarşılıklı iyi niyetTYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMazeret 2. TercihNorm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Mazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.Çift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?

Sözlük

90'ların güzel olmasının nedeni 4 ağzı dili olsada,söylese 1 para 1 nen var yavrum 1 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 4 yorulan evlilik 1 beşiktaş 3 Bill Nighy 1 veringen 3 yurttan sesler korosu 2

Son Haberler

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli olduVan'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldüBursa'da okul servis fiyatlarına yüzde 46 zam'Masal Masal Türkiye' uygulaması hayata geçiriliyorTürk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?