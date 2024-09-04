Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 15:54
İlk Yardım Kursundan Kaldığım Gözüküyor, Tekrar Çağırılıyorum

Merhaba,

2024 Mayıs tarihinde MEB?in zorunlu ilkyardım eğitimine katıldım. Kursta 85 yukarısında puan aldığımızda Kızılay tarafından sertifika alacağımız söylendi. Diğer türlü aldığımız puanın bir öneminin olmadığı belirtildi. Yanlış hatırlamıyorsam 12 kişiydik ve birçoğumuz sınav puanı önemsiz olduğundan bitirip çıktı.

O gün notumuzu söylediler ancak tam hatırlamıyorum, 80 küsür aldım diye hatırlıyorum. Bu hafta idareye yazı gelmiş ilk yardım kursunu almamış kişilerin listesi adı altında. Listede adım vardı, MEBBİS?e girip baktığımda eğitime katıldığım ancak başarısız olduğum yazıyordu. Sınavdan 80 girmişler ve başarısız sayılmışım, halbuki kursun olduğu gün geçtiğimi belirtmişlerdi.

Duruma itiraz etmek istiyorum, yol yordam istiyorum. Ne yapmalıyım ?


Domainger
04 Eylül 2024 16:05

Sınavdan sonra uygulama sınavı oluyor ona kalmayı unutmuş olabilir misiniz


kimininduası
Aday Memur
04 Eylül 2024 16:11

Hayır hocam katıldım ve ondan da geçtiğim söylendi

Domainger, 13 dk. önce

Sınavdan sonra uygulama sınavı oluyor ona kalmayı unutmuş olabilir misiniz

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