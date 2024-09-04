Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar yıllık olarak yapılmalıdır.

2- İşçiye Yemek Parası Verip, Memurdan Yemek Parası Alınması: İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, işçi ve memur arasındaki sosyal yardım uçurumu giderilmelidir. Kamuda çalışma barışı sağlanmalıdır.

3- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

4- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

5- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

6- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Haziran 2024, 4 kişilik bir aile için: 62.772 TL).

7- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

8- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

9- 3600 ek gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (2008 sonrası) memurların, 5434 sayılı Kanuna tabi memura göre mağduriyeti giderilmelidir.

10- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.