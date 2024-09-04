Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2024 15:58
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar yıllık olarak yapılmalıdır.

2- İşçiye Yemek Parası Verip, Memurdan Yemek Parası Alınması: İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, işçi ve memur arasındaki sosyal yardım uçurumu giderilmelidir. Kamuda çalışma barışı sağlanmalıdır.

3- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

4- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

5- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

6- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Haziran 2024, 4 kişilik bir aile için: 62.772 TL).

7- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

8- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

9- 3600 ek gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (2008 sonrası) memurların, 5434 sayılı Kanuna tabi memura göre mağduriyeti giderilmelidir.

10- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.


mutlu_50
Müsteşar
04 Eylül 2024 16:03

11- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 Öncesi ve Sonrası) Memur Ayrımı: Memurlar arasında ikilik oluşturan bu ayrım kaldırılmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi (2008 sonrası)memurların mağduriyeti giderilmelidir. Aylık bağlama oranları %40'tan tekrar %60'a çıkarılmalıdır. Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmelidir.

12- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir.

13- Fazla Mesai Ücreti: Toplu sözleşme ile imza altına alınan bu kazanım tekrar uygulanmalıdır. Memurun emeğinden ve mesaisinden tasarruf olamaz.

14- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15- Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Yönetmeliği: Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.

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