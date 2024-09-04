Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Eylül 2024 16:06
Jsga - Msü son yıldaki sağlık kontrolü

Bu ikisinden birinde okunurken son yıl sağlık kontrolü olduğunu ve geçemezsek direkt atıldığımızı okumuştum bir yerde, bilgisi olan varmı ?

Çok Yazılan Konular

Kara astsubaylığı mı PÖH müAskere Yedek Subay Olarak Gideceklere TavsiyelerinizHitap Durumu Lojman

Sözlük

kazandibi 1 sözlük kuralları 1 yurttan sesler korosu 2 beşiktaş 3 Obezite de avrupa'da birinci sıradayız. 10 tatil dönüşü sendromu 2 iletilerde sözlük dedikodusu 3 kahvaltı etmeden sigara içmek 2 Pınar BK 2 iş yerinde uyuklamak 1

Son Haberler

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli olduVan'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldüBursa'da okul servis fiyatlarına yüzde 46 zam'Masal Masal Türkiye' uygulaması hayata geçiriliyorTürk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?