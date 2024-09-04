Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2024 16:27
derece kademe ilerlemesi

herkese merhabalar kalkınmada öncelikli illere verilen 2 yıla bir kademe ilerlemesi tam olarak nasıl bilen bir arkadaşımız var mı örneğin 2022 de aldım 2023 boş 2024 de tekrar mı alacam

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